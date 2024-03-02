تربية الإسكندرية تستضيف المؤتمر الأدبي الرابع لباحثات المدرسة الألمانية

أستضافت كلية التربية بجامع الإسكندري اليوم، المؤتمر الأدبي الرابع لباحثات المدرسة الألمانية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية.

والذى عقد برئاسة الدكتور أبو الحسن سلام أستاذ علوم المسرح بكلية الآداب، وعضوية اللجنة العلمية الدكتور سالم عبد الرازق سليمان أستاذ الأدب العربي ووكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مؤمنة عون وكيل كلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمود المصري الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية.



و خلال المؤتمر أثنى الدكتور محمد أنور فراج فى كلمته خلال الافتتاح على دور المدرسة الألمانية وما تقدمه من جهد كبير ومتميز لبناء شخصية الطالبات كي يتمكن من كتابة مثل هذه الأوراق البحثية المتميزة، مؤكداً أن كلية التربية داعمة لهذا المشروع البحثي الفكري.

تضمن المؤتمر ثلاث جلسات، تلاها تكريم الطالبات الباحثات، وشارك فى الافتتاح الأخت أنطونيا فهمي نائب رئيس الهيئة المالكة للمدرسة الألمانية، والأستاذ رانيا الشيمي عضو التحالف الوطني، والدكتور أحمد سلام مقرر المؤتمر، والسادة وكلاء كلية التربية وبعض رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والسادة أولياء أمور الطالبات.

