فريق مركز شباب كفر قشاش يُتوج بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز

تحت رعاية السيد الرئيس.. وزير الشباب والرياضة يُنيب مساعده لقطاع الشباب في نهائي دوري مراكز الشباب بالبحيرة

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير والمُشرف علي قطاع الشباب، لحضور نهائي مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة البحيرة، وذلك في نسخة الدوري العاشرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لمراكز الشباب.



وشهد نهائي دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة البحيرة، فوز مركز شباب كفر قشاش علي فريق ومركز شباب بريم، بهدفين نظيفين ليتوج باللقب ويتأهل إلي النهائيات، بحضورالدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اللواء محمد بدر سكرتير عام محافظ البحيرة، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، والدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.



جدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تأكيده علي توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع الجمهورية، بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب، من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.



وتأتى أهمية دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس، والدورالهام للدوري في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.



