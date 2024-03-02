أول إجراء قضائي بشأن "ديلر" دار السلام

قررت النيابة المختصة، حبس عاطل لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاح أبيض، في منطقة دار السلام.

بداية الواقعة كانت عندما تمكنت قوة قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام، من ضبط عاطل، وبحوزته 2 كجم لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وذلك بغرض ترويج المخدرات على زبائنه.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، قرارا بمعاقبة المتهم "م.ج.م" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

أحداث القضية تعود إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجه على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.