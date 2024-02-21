محافظ الدقهلية يفتتح الممشي السياحي الجديد علي نيل المنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره بطول 1,250 متر ليكون متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة وللأسر ولكبار السن والشباب وجميع الفئات وهو يعد أطول ممشي سياحي بالمحافظة بالمجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة سلوي سامي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا، والمهندس أيمن سميح مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالدقهلية، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المنصورة، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء .

وأشار " مختار " الي إن الممشي السياحي الجديد هدية الرئيس السيسي لشعب الدقهلية بمناسبة الإحتفال بعيدهم القومي بالإضافة إلي العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها علي مدار العشر سنوات الماضية لا سيما المشروع الأكبر والاضخم في العصر الحديث الا وهو مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلي إفتتاح العديد من الميادين بنطاق المحافظة ومنهم ميدان الشهداء وميدان النسور وميدان رمسيس بمدينة المنصورة وتطوير وإعادة رصف شارع الجيش وقناة السويس وعبدالسلام عارف والمشايه والجمهورية، مشيراً إلي انه جاري تطوير كورنيش النيل بالمشاية السفلية بالمنصورة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفساً ترفيهيا لأبناء الدقهلية والذي نفيذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل.

وأوضح مختار بأن الممشي الجديد مخصص للسير علي الاقدام والدرجات والعاب الأطفال وليس لمرور السيارات أو الدرجات النارية ويضم كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية ، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة.

وأشار المحافظ إلي أن الدخول للممشي الجديد بالمجان ومراقب بمنظومة كاميرات وخدمات أمنية متواصلة وخدمات نظافة متكاملة وهناك متابعة مستمرة للممشي مني شخصياً.



