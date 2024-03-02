سيد عبد الحفيظ يعلق على أزمة كهربا وكولر

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أزمة اللاعب محمود كهربا والمدير الفني السويسري مارسيل كولر، والتي شهدتها الفترة الأخيرة.



وكان كولر قد أكد بأن كهربا يعد ثالث الترتيب في هجوم الأهلي خلال الفترة الحالية، مما جعلت هناك حالة من الغضب لدي اللاعب.

وشدد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية على أن الأمر برمته يعود لكهربا نفسه، فلابد أن يتقبل قرار كولر.

وتابع: "الأمور ما بين يوم وليلة تتغير، لقد عاش مثل هذه الأمور كثيرًا من قبل".

وكان كهربا قد نجح في سداد الغرامة التي كانت موقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي قُدرت ب 2 مليون دولار، بجانب 5% فوائد من قيمة الغرامة منذ هروب اللاعب من نادي الزمالك في 2019 تصل 2 مليون ونصف المليون دولار.