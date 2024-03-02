غدًا.. قصر السينما يشهد أسبوعًا لأفلام المهرجان المصري الأمريكي

تنطلق غدا الأحد بقصر السينما بجاردن سيتي أولى عروض الأفلام الفائزة بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وضمن البرامج الفنية لوزارة الثقافة خلال الشهر الحالي، ويستمر حتى الأربعاء 6 مارس.

وتعرض أفلام المهرجان القصيرة والتسجيلية بالقصر يوميا بالمجان للرواد بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن نشاط الإدارة العامة للثقافة السينمائية، حيث يشهد الأسبوع عرض أكثر من 60 فيلما من الأفلام الفائزة في الدورة الثالثة للمهرجان والتي عقدت في نوڤمبر الماضي بأمريكا برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف.

ويشهد يوم الافتتاح عرض أفلام "أرض النعم - استدعاء ولى أمر - بين التلين - منطقة حرة - سليم - الحصن - استغماية - مشاهد مشفش حاجة - في المتناول - طوفان نوح - الغية - أغاريد - ممكن نتوه - الحفلة التي لا أريد الذهاب إليها - شيرين - طرح البحر".

ويتضمن يوم الاثنين 4 مارس عرض أفلام "سيدة الذاكرة - حام مبتور - قلبي ومفتاحه - الرؤيا - كلها عشر دقائق - ما يحدث في حياة نادين - ظلام ملون - نبض صامت - کماشة - جرسون - الحارس - كوباية شاي - لوي - عودة سومو".

ويعرض يوم الثلاثاء 5 مارس أفلام "واقع افتراضي - يونس - فرنسا - اجيا صوفيا - يا مصري - 100 متر - ليطهركم - أوضة وصالة - الأشهب - واحة الغروب - ذات مرة - لما كنت فراشة - الجائزة - برا الكادر - هيديسون - لحظة صدق - آمال".

أما أفلام يوم الأربعاء فهي كالتالي "ممكن ألعب معاكوا - صبغة فرعون - الليلة - ثلاث دقات - رحلة سعيدة - أسيف - 16 مللي - فوتوجراف - تطبيش - سارقة البريد - بين الكلمات - تواليت - بما لا تشتهي السفن - كاميرا فوبيا - ست أخوات - قهوة وسجائر وأشياء أخرى".