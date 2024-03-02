افتتاح معرض تلاقي النخبة الدولي للفنون البصرية بالأقصر

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، افتتح الأستاذ الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، معرض تلاقي النخبة الدولي للفنون البصرية بالتعاون مع جمعية ارسينوي لتنمية المجتمع بمصر و مؤسسة بصمات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وأعربت دكتورة دينا طريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ارسينوي عن مدى سعادة الفنانين العرب والأجانب بالمشاركة في هذه الفاعلية.

فيما أكد الفنان أحمد معوض رئيس مجلس إدارة مؤسسة بصمات، أن الملتقى أعطى مساحة لتلاقي مجموعة الفنانين من السعودية والبحرين وروسيا، بفنانيين من مصر؛ مما كان له أثر واضح في الأعمال الفنية التي أنتجت خلال الملتقى، كما رحب الجميع بما قدمته الجامعة من دعم كان له أكبر الأثر في إنجاح الفاعلية.