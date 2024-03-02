ليفربول يعلن عودة 3 لاعبين من المصابين أمام نوتينجهام فورست

استعاد نادي ليفربول خدمات ثلاثي من لاعبيه المصابين قبل مواجهة نوتينجهام فورست، المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

أعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي عودة الثلاثي واتارو إندو ودومينيك سوبوسلاي، وكذلك المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، ولم يكشف ليفربول في بيانه موقف محمد صلاح.

ويعاني ليفربول من غيابات متعددة في الفترة الحالية في مختلف المراكز بالملعب، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وهدافه.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب الثاني مانشستر سيتي، ونقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثالث.