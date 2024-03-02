السبت 02 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية للمواجهات المقبلة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية ونهائي كأس مصر.

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الأهلي يبدأ الإعداد لنهائي كأس مصر


ويبحث المدرب البرتغالي جوميز، المدير الفني للزمالك، في تحقيق الانتصارات خلال المواجهات المقبلة، بعدما فاز على الداخلية في الدوري وأبو سليم الليبي بكأس الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك أمام سوار الغيني في التاسعة من مساء الغد الأحد، والتي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

تُنقل مواجهة الزمالك أمام سوار الغيني عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات ماضية.

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