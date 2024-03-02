فرق إرشادية للتوعوية بالمحاصيل الشتوية بكفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم السبت، جهود الفرق الإرشادية على المحاصيل الزراعية، من خلال معاينة حقلية لبعض المحاصيل الشتوية، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة، والإرشادات المتعلقة بمعدلات الأسمدة والرى.

أكد المحافظ أن الفرق الإرشادية الزراعية تلعب دورًا هامًا فى تنمية القطاع الزراعى، وتساعد المزارعين على تحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية محاصيلهم وتحسين مستوى معيشتهم، موجهًا بنشر الوعى بين المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية لهم حول إختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة، ومساعدتهم فى الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة.

وجه نورالدين بالفحص المستمر والعلاج الفورى عند ظهور أى إصابات بالزراعات، لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجهًا بتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.