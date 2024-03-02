تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة نواذيبو اليوم بدوري الأبطال

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نواذيبو الموريتاني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة نواذيبو كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – محمد حمدي – أسامة جلال – كريم حافظ.

الوسط: بلاتي توري – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو".

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل.

ويأتي على مقاعد البدلاء كلا من، شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - محمود زلاكة - مروان حمدي - دودو الجباس.

جديرب الذكر أن الفريقان يخوضان مباراة اليوم كتحصيل حاصل بعدما فقد كلاهما فرصتهما للصعود لدور المجموعات بامتلاك كل منهما 4 نقاط.