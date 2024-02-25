محافظ جنوب سيناء يبحث سبل التعاون وتعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية
استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ
اليوم الأحد، الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون وتعزيز السياحة العلاجية وزيادة الاستثمارات الصحية بالمحافظة.
تم خلال اللقاء مناقشة زيادة الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية، حيث تعتبر جنوب سيناء وجهة مفضلة للسياحة الصحية نظرًا لموقعها الجميل ومناظرها الطبيعية الخلابة، تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الملائمة لاستقبال السياح الباحثين عن العلاج، بما في ذلك توفير الفنادق والمنتجعات الصحية ذات المستوى العالي والكوادر الطبية المتخصصة.
وخلال اللقاء دعا محافظ جنوب سيناء الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية لحضور المؤتمر الدولي للسياحة الصحية المقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس السيسي في أوائل مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية علي استعداده التام وتعاونه لتعزيز السياحة العلاجية في جنوب سيناء وتعزيز الاستثمارات الصحية في المحافظة.
- مكتبه بمدينة شرم الشيخ
- الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ
- توفير البيئة
- والكوادر الطبية
- مدينة شرم
- شرم الشيخ
- الكوادر الطبية
- جنوب سيناء
- السياحة العلاجية
- محافظ جنوب سيناء
- مجال السياحة العلاجية
- الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية
- المؤتمر الدولي
- بحث سبل التعاون
- الرئيس التنفيذي
- التنفيذى لشركة
- وزيادة الاستثمارات