السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الطفل الحاصل على جائزة المبتكر الصغير: حلم حياتي أخدم البشرية

الطفل عمر فتحي الفائز
الطفل عمر فتحي الفائز بجائزة المبتكر الصغير

قال الطفل عمر فتحي الفائز بجائزة المبتكر الصغير للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/ 2024، والذي حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة القومية التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار «الاتحادات الطلابية الذكاء الاصطناعي»، إنه طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعاد زعلول الابتدائية كفر الشيخ، وشارك في المسابقة بالمرشد الآلي الذكي لترشيد استهلاك المياه وتوليد الطاقة من الشمس.

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مشروع المرشد الآلي الذكي

وأوضح الطفل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع المرشد الآلي الذكي يتمثل في ترشيد استهلاك المياه في المنزل عن طريق الذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه له وظيفة أخرى مهمة جدا، وهي الحفاظ على المحاصيل الزراعية من أي تلف أو ضرر، حيث أنه يقيس نسبة الرطوبة ويعمل أتوماتيكيا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي

وتابع الطفل أنه بدأ بـ«كورسات» برمجة مدتها 3 أشهر، موضحا أنه أنجز كل كورس في 3 أسابيع فقط، مما أتاح له فرصة دراسة أكثر من كورس في وقت قصير جدا في هذا المجال، لافتا إلى أن حلم حياته أنه يكون مهندس ميكاترونيكس مختص بالروبوتات ليفيد البشرية من خلال اختراعات تستخدم الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة المجتمع وزيادة معرفته بهذا المجال.

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