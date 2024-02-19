أنشطة توعوية وألعاب تفاعلية لحث النشء على ترشيد إستهلاك المياه بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب، أن الشركة نظمت أنشطة توعوية وألعاب ترفيهية للأطفال رواد ازاليا هاب الترفيهي، لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحافظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة .



وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن انشطة التوعية المائية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه وكذلك لتربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك .





وقالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه يتم توعية الأطفال من خلال استخدام المسابقات المائية والألعاب التفاعلية التي منها مسرح العرائس والسلم والثعبان لحث الأطفال على الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ولتعريفهم بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة .





وأوضحت مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم خلال الفعاليات توعية الأطفال بضرورة استخدام القطع الموفرة لترشيد إستهلاك المياه وفي نهاية الأنشطة التوعوية تم توزيع الهدايا على المشاركين لنشر ثقافة الوعي المائي ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.