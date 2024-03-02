زراعة الإسكندرية تناقش" المتغيرات الدولية والاقليمية وتأثيرها على الامن القومي المصري"

بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية

نظمت كلية الزراعة، بالتعاون مع ادارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، ندوة تثقيفية لطلاب الكلية بعنوان "المتغيرات الدولية والاقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري" , تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وحاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور أسامة الجمال- زميل الاكاديمية العسكرية للدارسات العليا الاستراتيجية، شارك فيها الدكتور محمد بهى الدين محمد القائم باعمال عميد الكلية، وأ.د. احمد محمد مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وا.د. هبة صبري سلامه وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد أ.ح/محمد فاروق عبد العزيز - مدير إدارة التربية العسكرية، والمقدم شهاب الدين مجدى نائب مدير إدارة التربية العسكرية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب بالكلية، وعقدت بقاعة الموتمرات بالكلية،

وتحدث الدكتور أسامة الجمال، خلال الندوة عن مفهوم الامن القومي والذى يعد بمثــابة إعلان إستراتيجية الدولة الشاملـــة لتحقيق أهدافها القومية لحماية أراضيها وثرواتها ضد الأخطار الخارجية والداخلية وتوفير الأمن والرخاء في الحاضر والمستقبل، ودور القيادات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية فى العمل على صيانة الأمن القومي المصري.

وأوضح أنواع التاثيرات والتغيرات على الاقتصاد المصري وأزمة العملة الحالية، وموقف الدولة المصرية منها بكل وضوح والعلاقات الدولية المعقدة الخاصة بهذه الأزمة.

وأشاد ضيف الجامعة بدور الشباب الجامعى وضرورة الوعى بما يحدث حوالنا من كافة أنواع التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية سواء إقليمية أو عالمية لتحقيق الأهداف القومية للدولة.

واختتمت الندوة بمجموعة من الاسئلة الهامة تلاها تقديم عدد من طلاب الكلية بعض الأغانى الوطنية فى حب مصر من فريق كورال الكلية وانتهت الندوة بتسليم درع الكلية تكريما لضيف الجامعة والكلية.

