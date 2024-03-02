أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 415 ألفا و640 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 415 ألفا و640 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و624 دبابة و12 ألفا و611 من المركبات المدرعة و10 آلاف و153 من النظم المدفعية بالإضافة إلى ألف من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و696 من أنظمة الدفاع الجوي و346 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا 1617 من المعدات الخاصة و7 آلاف و829 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و267 من المركبات وخزانات الوقود".

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنه تم تسجيل 82 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، الليلة الماضية، وشنت 100 غارة جوية و161 ضربة باستخدام قذائف الصواريخ متعددة الإطلاق و9 ضربات باستخدام الصواريخ، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان، لافتة إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.