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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أول عميد لكلية طب قصر العيني.. الطبيب علي باشا إبراهيم (شاهد)

علي باشا إبراهيم
علي باشا إبراهيم

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أول عميد لكلية طب قصر العيني.. الطبيب علي باشا إبراهيم".

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علي باشا إبراهيم 

علي باشا إبراهيم هو الباشا الذي صار أول عميد لكلية طب قصر العيني وفتح الباب أمام الفتيات لدراسة الطب، وولد في الإسكندرية عام 1880 لأب فلاح عصامي من كفر الشيخ وحصل على المركز الأول في الشهادة الابتدائية من مدرسة رأس التين الأميرية عام 1892.

مرض الكوليرا

في بداية عمله بالطب، ساعد في مواجهة مرض الكوليرا وحدّ من انتشاره منقذا حياة آلاف المصريين، واستطاع أن يعالج السلطان حسين كمال فأنعم عليه بلقب جراح استشاري الحضرة العليا السلطانية.

وفي عام 1940 عين وزيرا للصحة وبعد خروجه من الوزارة عين مديرا لجامعة فؤاد الأول وأنتخب عضوا لمجلس النواب وساهم في تأسيس نقابة الأطباء وصار أول نقيب لأطباء مصر وأسس مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة. 
 

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