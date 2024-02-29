تفاصيل مشاجرة طلاب معهد التمريض بشارع كلية الطب في العباسية

شهدت منطقة العباسية بالقاهرة ، واقعة مؤسفة ،حيث قام طالب بمعهد التمريض بالتعدي على أحد زملائه بشارع كلية الطب في مشاجرة، وإصابته بطعنه من سلاح أبيض، وتمكنت الأجهزة من السيطرة على الواقعة وضبط المتهم.

تلقت النجدة بلاغ مفاده نشوب مشاجرة بين طلاب معهد كلية التمريض بشارع كلية الطب بالعباسية ووجود طلاب مصابين، انتقلت قوة الأمنية وتبين إصابة 3طلاب بالفرقة الثانية، مصابين بجروج طعنية باستخدام سلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الطالب يدعي أحمد.م طالب بالفرقة الأولي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.