طارق حامد يقود تشكيل ضمك المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي

يلتقى فريق ضمك السعودى، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري طارق حامد، مع نظيره الاتفاق، في المواجهة المقرر إقامتها في الرابعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري السعودي.

تشكيل ضمك المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي

مصطفى زغبة في حراسة المرمى

الدفاع: ضاري العنزي - نور الرشيدي - عبدالقادر بدران

خط الوسط: طارق حامد - كيفين نكودو - عبدالعزيز الشهراني - ستانشيو

الهجوم: أحمد الزين - رمزي صولان - انتوليتش

ويحتل ضمك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق الإتفاق المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وتعثر فريق ضمك بتعادل مثير أمام الفتح في الجولة الماضية ، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والعشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.