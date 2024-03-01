سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الجمعة في مصر.. هبوط مفاجئ

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الجمعة.. عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، إلى التراجع في السوق المحلية بشكل مباغت بعد ارتداده للأعلى في تعاملات الظهيرة، لتنخفض أعيرة الذهب في محلات المجوهرات.

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 23040 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

أسعار جرام الذهب اليوم بالدولار

سجلت أسعار الذهب العالمي، في بورصة نيويورك اليوم وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي:

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 66.97 دولار.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 58.60 دولار.

حققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 50.23 دولار.

سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 2880 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2468 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1925 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالدولار

قفزت أسعار الذهب اليوم عالميًا، وسجلت أسعار أوقية الذهب اليوم، في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 2083.16 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3234 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2830 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2425 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1892 جنيهًا.