الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة.. فرصة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة في ختام تعاملات اليوم الجمعة 1 - 3 - 2024، انخفاضا، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 18 وعيار 24.

ويعتبر الذهب الاستثمار الأفضل والملاذ الامن للادخار في ظل حالة التقلبات السياسية التي تشهدها العديد من دول العالم، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة

العيار السعر

سعر الجنيه الذهب

22,960.00

سعر الذهب عيار 24

3,280.00

سعر الذهب عيار 21

2,870.00

سعر الذهب عيار 18

2,460.00

سعر الذهب عيار 14

1,918.80

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