سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة.. فرصة

شهدت أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة في ختام تعاملات اليوم الجمعة 1 - 3 - 2024، انخفاضا، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 18 وعيار 24.

ويعتبر الذهب الاستثمار الأفضل والملاذ الامن للادخار في ظل حالة التقلبات السياسية التي تشهدها العديد من دول العالم، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة

العيار السعر

سعر الجنيه الذهب

22,960.00

سعر الذهب عيار 24

3,280.00

سعر الذهب عيار 21

2,870.00

سعر الذهب عيار 18

2,460.00

سعر الذهب عيار 14

1,918.80