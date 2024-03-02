الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز الليلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال نظيره بلدية المحلة، مساء اليوم السبت على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

وتقام مباراة الإسماعيلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورتس 1 بشكل حصري.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاسماعيلى مع الجونة بمسابقة الدوري فيما خسر بلدية المحلة من الاهلى بخماسية مقابل هدف في نفس الجولة.

ويتواجد الاسماعيلى في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب الدراويش 13 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

وعلى الجانب الآخر، يقع فريق بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.



