حسين لبيب عن صفقات الشتاء: وضعنا في أذهاننا تجدد أزمة إيقاف القيد بالزمالك

رد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على الانتقادات التي طالت نوعية صفقات القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الأخير.

وكانت الاتهامات قد وجهت لإدارة الزمالك بالتعاقد مع عدد من الصفقات في نفس المركز وعدم تدعيم المراكز الأخرى.

وقال حسين لبيب خلال تصريحات تليفزيونية " الكثير انتقد ضم 10 لاعبين في مركز واحد، ولكن يجب أن نوضح أننا عندما كنا نعمل على ملف الصفقات، وضعنا في أذهاننا أنه من المتوقع أن تتجدد أزمة المنع من القيد خلال شهرين أو ثلاثة"

ويواجه الزمالك شبح الإيقاف مرة أخرى بسبب مستحقات المهاجم المغربي خالد بوطيب بجانب مستحقات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأضاف "وعدنا بفك القيد وهو كان أعنف الملفات التي عملنا عليها خلال الفترة الماضية".

حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.