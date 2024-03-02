كهربا على أعتاب الرحيل إلي الدوري السعودي

يرغب إحدى اندية الدوري السعودي للمحترفين، في الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد الظهور بمستوى اكتر من رائع خلال الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر.

و يقترب كهربا من الرحيل عن صفوف الأهلي، خلال الفترة القادمة، وسط ترحيب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأنهى لاعب الأهلي ازمته المالية مع نادى الزمالك، بدفع الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي بعد حل النزاع بين الطرفين بالتراضي.

عرض سعودي لضم كهربا

وأشار السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إلى أن قرار استبعاد كهربا من المباريات السابقة كونه لانه يمثل رقم 3 بالنسبة لي في ترتيب المهاجمين

واكد:"أبلغت كهربا بضرورة تقديم أفضل ما لديه في التدريبات من أجل حجز مكانه في التشكيل خاصة وأن الثنائي الآخر يقدمان مستوى مميز ويحرزان الأهداف".

واختتم حديثه قائلا:"مشاركة كهربا بيديه فقط عليه أن يُقدم مستوى مميزًا في التدريبات هو ليس بعيدًا عن حسابات المشاركة خاصة وأنه خلال آخر 4 تدريبات أدى بشكل جيد".