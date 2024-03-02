السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار رعدية ورياح شديدة.. طقس السعودية اليوم السبت

طقس السعودية
طقس السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من عدم استقرار حالة الطقس، موضحًا أن هناك سقوطًا للأمطار الرعدية خلال الأيام المقبلة على بعض مناطق المملكة منها المدينة المنورة ومكة المكرمة، وجازان، وعسير وغيرها، اعتبارًا من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل.

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سقوط أمطار ورياح شديدة 

وأضاف المركز، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، ومناطق جازان وعسير والباحة.

نصائح عند هطول الأمطار 
كما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مناشدًا بضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

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