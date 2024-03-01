8 شروط للتقديم على وظائف جامعة بيشة السعودية

طرحت جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف للرجال والنساء ممن يحملون مؤهلات علمية مختلفة، وذلك وفق شروط وضوابط محددة أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

موعد التقديم على وظائف جامعة بيشة السعودية

ووفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فمن المقرر أن تفتح جامعة بيشة باب التقديم بنظام التعاقد على 24 وظيفة، بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 23 شعبان 1445هـ/ 4 مارس 2024م، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ/ 10 مارس 2024م.

وجاءت الوظائف المطروحة كالتالي:

فني مختبر علمي ممارس.

فني مختبر علمي.

مهندس كيميائي مساعد.

مهندس مدني مساعد.

مطور برامج مساعد.

مصمم نظم مساعد.

مهندس معماري مساعد.

مهندس ميكانيكي مساعد.

مهندس كهربائي مساعد.

باحث أكاديمي مساعد.

فني صيانة ميكانيكية ممارس ثاني.

أخصائي موازنة مالية مساعد.

مراجع داخلي مساعد.

فني مختبر علمي ممارس.

محضر مختبر علوم ممارس.

مطور برامج مساعد.

باحث أكاديمي مساعد.

معايير ورابط التقديم على وظائف جامعة بيشة السعودية

وأوضحت الجامعة أنه يشترط في المتقدم التالي:

أن يكون سعودي الجنسية. غير مرتبط بعمل حكومي. حسن السيرة والسلوك. ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف. ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة. أن يكون معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار. توفر اختبار اللغة الإنجليزية " TOFEL-IELTS-STEP" للوظائف الهندسية والمختبرات والتقنية وإرفاق الدرجات، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

وشددت الجامعة ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، أن التقديم يتم على وظيفة واحدة من خلال الرابط https://jobs.ub.edu.sa.