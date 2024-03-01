أول استثمار لـ أرامكو السعودية في أعمال التجزئة بأميركا الجنوبية

أكملت "أرامكو السعودية" عملية الاستحواذ على 100% من شركة "إسماكس" للتوزيع العاملة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

تُعد هذه الصفقة بمثاية أول استثمار لـ"أرامكو" السعودية في أعمال التجزئة في أميركا الجنوبية والتي توضح جاذبية أسواقها، و"تدعم هدف الشركة الاستراتيجي في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق"، وفق ما أوردته الشركة في بيان اليوم الجمعة.

أبرمت "أرامكو" السعودية في سبتمبر 2023 اتفاقية استحواذ كامل على شركة إسماكس التشيلية المملوكة لمجموعة "ساوثرن كروس" للأسهم الخاصة.

تُعد "إسماكس" إحدى الشركات الكبرى في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، حيث يشمل نطاق أعمالها، محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

قالت "أرامكو" إن الصفقة ستسهم في فتح فرص جديدة لتسويق مواد "فالفولين" للتشحيم بعد استحواذهاعلى شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأميركية مقابل 2.65 مليار دولار نقداً في فبراير 2023.

وبحسب البيانات المالية لعام 2022 التي نقلتها صحيفة "دياريو فينانسييرو" التشيلية، تُعد "إسماكس" ثالث أكبر موزع للوقود في السوق المحلية بحصة تقترب من 13%. ويوجد ضمن محفظة أصولها 292 محطة خدمة و148 متجراً صغيراً.

تمتلك "إسماكس" ترخيصاً لتشغيل المحطات التي تحمل الامتياز التجاري لشركة "بتروبراس" في تشيلي. وكانت "ساوثرن كروس" عرضت "إسماكس" للبيع في العام قبل الماضي.