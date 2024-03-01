قرقاش: الإمارات ترسخ مكانتها بمؤشر القوى الناعمة

أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات بحلول الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا على مؤشر القوة الناعمة.

وقال الدكتور قرقاش عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن "الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها وسمعتها الدولية، وبحلولها في المرتبة العاشرة على مؤشر القوة الناعمة تأكيد جديد على قوة استراتيجياتنا وتأثيرنا الإيجابي وتفاعلنا مع مختلف القضايا والتحديات العالمية".

مضيفًا أن "مسيرتنا المباركة ماضية نحو مستقبل مشرق بحكمة قيادتنا ورؤيتها السديدة".

كانت دولة الإمارات قد رسخت موقعها في المرتبة العاشرة على مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، والذي شاركت به 193 دولة من كافة أرجاء العالم، بفضل قوتها الاقتصادية الهائلة وكرمها وشغف الجمهور بأخبارها واحترام العالم قيادتها.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور، والسيدة الأولى لدولة أيسلندا، إليزا ريد، والسيدة الأولى لدولة أوكرانيا، إضافة إلى مجموعة من القادة والشخصيات العامة العالمية.