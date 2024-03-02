عمرو أديب عن وفاة حلمي بكر: مرعوب من نهايته المؤلمة (فيديو)

نعى الإعلامي عمرو أديب، الموسيقار حلمي بكر، قائلا: :كان ملحن وأستاذ، وبروفيسير، مضيفا:" حلمي بكر كان قامة من القامات الفنية المصرية وهو من كان يعطي علامة من يصلح للغناء ومن لا يصلح".



وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” مساء الجمعة، "اللي بيرعبني شخصيا أن الشخص يكون ملء السمع والبصر وتكون نهايته مؤلمة.. حلمي بكر لحن 1500 أغنية كان بروفيسير، مش كتير عليه يموت في سلام".

حياة حلمي بكر كانت مليئة بالأحداث بسبب خوضه معارك فنية واجتماعية

وأشار عمروأديب إلى أن حياة حلمي بكر كانت مليئة بالأحداث، مع خوضه معارك فنية واجتماعية، وقد امتدت حتى أيامه الأخيرة.

نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان لها، الموسيقار حلمي بكر، والذي فارق عالمنا بعد فترة صراع مع المرض .

وجاء في بيان المهن السينمائية، الآتي:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة المهن السينمائية، الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر ، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، منذ ساعات قليلة بعد فترة صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا .

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ “بوابة الوفد الإلكترونية”، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".