المهن السينمائية تنعي الموسيقار حلمي بكر

نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان لها، الموسيقار حلمي بكر، والذي فارق عالمنا بعد فترة صراع مع المرض .

وجاء في بيان المهن السينمائية، الآتي:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة المهن السينمائية، الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر ، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

وفاة الموسيقار حلمي بكر

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، منذ ساعات قليلة بعد فترة صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا .

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ “بوابة الوفد الإلكترونية”، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".