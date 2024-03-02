رضا شحاتة: كولر يريد استفزاز كهربا

أكد رضا شحاتة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الخبرات هي من رجحت كفة فوز الأحمر على يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خبرات الأهلي هي سبب الفوز على يانج أفريكانز".

وأضاف: "الأداء لم يكن أفضل شيء في المباراة، ولكن خلال متابعة المباراة تشعر باقتراب فوز الأهلي طوال أحداث المباراة".

وتابع: "كان هناك استهتار في بعض أوقات المباراة، ولكن الأهلي يسير بسياسة القطار حاليًا، ومن سيلحق بالقطار سيتواجد مع الفريق.. لا يوجد تشكيل ثابت في مراكز عديدة في الأهلي، وطالما كانت النتائج جيدة الجميع سيلتزم".

وأكمل: "أعتقد أن محمود كهربا ليس رقم 3 بين مهاجمي الأهلي.. مارسيل كولر، المدير الفني للفريق يريد استفزازه".

وأتم رضا شحاتة تصريحاته قائلًا: "محمود كهربا لاعب مهم للغاية في الأهلي، وأعتقد أنه سيُستفز من تصريحات كولر".

