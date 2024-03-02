حسين لبيب يهاجم الإعلاميين بشأن ملف أحمد فتوح

هاجم حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، الإعلاميين الذين كشفوا عن توقيع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفارس الأبيض، قبل تجديد تعاقده مع الأبيض.



وأكد لبيب أن حديث بعض الأعلاميين عن توقيع فتوح للأهلي يعمل على الوقيعة بين الأندية وبعضها.

تصريحات حسين لبيب

تحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد من غير المقبول والمعقول كم الشائعات التي خرجت من بعض الإعلاميين".

وتابع: "لقد تحدثوا عن إن أحمد فتوح وقع للأهلي لمدة 3 سنوات، هذا كلام فارغ لماذا تضرب الأندية في بعض؟ في النهاية فتوح لم يوقع غير لـ الزمالك".

وأوضح: "لماذا كل ذلك وما الغرض منه؟ هل الغرض تدمير أحد الكيانات الرياضية؟ أما تريد عمل بلبلة إعلامية؟، نحن حافظنا على كيان الفريق وندعمه بشكل جيد جدًا".

وأردف: "كان لدينا ملف شائك جدًا وهو ملف المدير الفني، استلمنا النادي مع الكولومبي أوسوريو ولم يوفق، وجدنا أنه لا بد من تغيير المدير الفني بعد منحه فرصة واثنين وثلاثة، وجلسنا مع أوسوريو، ووجدنا ضرورة التغيير، رغم أنني لا أحب التغيير في منتصف الموسم، هذا قرار كان منطقيًا وسليمًا".