السبت 02 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب يرد على انتقادات التعاقد مع 10 صفقات

حسين لبيب
حسين لبيب

علق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على الانتقادات التي وجهت لمجلس الإدارة، بعدما نجح الفارس الأبيض في حل أزمة القيد وضم 10 صفقات.
 

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حسين لبيب يطالب الجميع بالتكاتف تحت شعار الزمالك أولا

وأكد لبيب أن المجلس كان لديه احتمال إيقاف القيد مرة أخرى بسبب غرامة المغربي خالد بوطيب وقضية المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.
 

تصريحات رئيس الزمالك

تحدث حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك"، حيث قال: "لقد تعرضنا لكثير من الانتقادات بسبب ضم 10 لاعبين في انتقالات يناير الماضية".
وأكمل: "لابد من توضيح أننا عندما عملنا على ملف التدعيمات وضعنا في تفكيرنا أنه من المتوقع تجدد أزمة إيقاف القيد مرة أخرى، غرامة خالد بو طيب 2.3 مليون دولار وقضية باتشيكو 600 ألف دولار، هذه القضايا لم تنته ولم يأت الحكم النهائي بها".
وأضاف: "الناظي البرتغالي سبورتنج لشبونة كان يرفض الحديث معنا إطلاقًا، حاولنا لمدة 15 يومًا أن نتصل بهم، لدرجة تحدثنا مع سفارة مصر في البرتغال والسفير المصري هناك، وبعض البرتغاليين المحبين لـ الزمالك، لكي يتواصلون مع النادي البرتغالي، ووفرنا أموال فك القيد بالمصري وتم تحويلها عن طريق البنوك".
وأوضح: "لقد وعدنا الجميع بحل أزمة القيد، وهذا الملف كان من أعنف الملفات التي واجهتنا، كان مطلوب مننا دفع 2.5 مليون دولار، وهذا أمر لم يكن سهلًا، فوجئنا أن أمامنا 14 قضية للاعبين ومدربين سابقين، وعملنا على هذا الملف".

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