إبراهيم سعيد: كهربا يقترب من الخروج من معسكر المنتخب الأول

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقترب من الخروج من معسكر منتخب مصر الأول مع حسام حسن.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "محمود عبد المنعم كهربا يقترب من الخروج من معسكر منتخب مصر الأول مع المدير الفني الجديد حسام حسن".



وأوضح: "فرصة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي، أصبحت صعبة للغاية في التواجد بمعسكر المنتخب المقبل، الذي يستعد من خلاله الفراعنة للمشاركة في الدورة الودية بالإمارات".



وشدد إبراهيم سعيد على أن حسام حسن يرى أن كهربا لم يشارك مع النادي الأهلي وبعيد عن مستواه خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.