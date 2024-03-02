حسين لبيب: أعدنا اسم ملعب زامورا.. وزيزو عقده مستمر موسم ونصف

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه سعيد بما بذله مجلس إدرته خلال 120 يوم منذ إنتخابهم، مؤكدًا أن المجلس نجح في الوفاء بجميع الوعود التي قطعها على نفسه قبل الانتخابات.



وأكد لبيب في لقاء خاص أذيع على شاشة قناة الزمالك، أنه كان حريص على عودة رموز نادي الزمالك وإعادة ملعب لأسمه القديم لأنه لم يكن هناك داع لتغيير الأسماء التي تربى عليها الزملكاوية.

وأشار لبيب إلى أن مجلس الزمالك نجح في تغيير الصورة الذهنية، ونجح في إنهاء أزمة القيد بطريقة إحترفية.

وشدد لبيب على أنه وعد بالإبقاء على أحمد فتوح، وبالفعل تم التجديد للاعب ثلاث سنوات، وتعجب من فتح أمر التجديد لزيزو مشيرًا إلى أنها أزمة بدون داع، خاصة أن عقد زيزو ممتد لموسم ونصف، وهناك تعاون كبير من زيزو ووالده في هذا الشأن.