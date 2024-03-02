حسين لبيب: نبحث عن الفوز بالبطولات من خلال الطرق الشريفة

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن الفارس الأبيض يبحث عن التتويج بالبطولات والألقاب في جميع الألعاب.



وأشار لبيب إلى أن الزمالك هدفه الفوز بالألقاب من خلال الطرق الشريفة ومجهود لاعبيه، مما يُحبر كل الناس على احترام القلعة البيضاء.

تصريحات لبيب

تحدث حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك"، حيث قال: "الزمالك نادي بطولات في كل الألعاب، نريد أن نكون في المركز الأول في كل المسابقات".

وتابع: " نبحث عن الفوز بالطرق الشريفة ومجهودنا، وأجبر كل الناس تحترم وتثق في الزمالك".

وأكمل: "المجلس الحالي يمتلك مجموعة من الخبرات في بعض المجالات التي تهم الرياضة، قادرون على إنجاز عمل جيد، وتصحيح الصورة الخاصة بالنادي".

وأضاف: "نمتلك فريق عمل تمكن من تحقيق إعجاز ويتمثل في تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وأتم لبيب تصريحاته: "كان هناك الكثير من الشخصيات الممنوعين من دخول النادي، وبدأنا في إدخالهم من جديد، ليس معنى أن أحدًا ينتقدني أقوم بإيقافه، يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف".