ميلان يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي

حقق ميلان الفوز على نظيره لاتسيو بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.



جاء فوز البيج ميلان بهدف نظيف، وذلك عن طريق اللاعب نوا أوكافور في الدقيقة ال 88 من عمر المباراة.

وشهدت مواجهة لاتسيو أمام ميلان تعرض ثلاثة من لاعبي لاتسيو للطرد وهم؛ لوكا بيليجريني في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني من المباراة، وآدم ماروشيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وماتيو قندوزي، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ميلان للنقطة ال56 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة ال 40 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.