فلسطينيون يؤكدون عدم دفع أية رسوم إضافية مقابل عبورهم من معبر رفح

أكد عدد كبير من أهالي غزة الذين دخلوا إلى مصر عن طريق معبر رفح البري أنهم لم يدفعوا أية رسوم إضافية مقابل عبورهم .

وأشادوا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية في إنهاء الإجراءات.

وقدم أهالي غزة الذين عبروا عن طريق معبر رفح الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية، لإنهاء إجراءات الدخول في أسرع وقت ممكن، وكذلك مساندة الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة.

وتابعوا "بنتوجه بالشكر لمصر أم الدنيا، كل المسئولين تعاطفوا مع أهل غزة وانتهت الإجراءات بكل سهولة ودون أي رسوم إضافية، والاستقبال جيد والمعاملة جيدة في المعبر ولا يوجد أي عقبات".