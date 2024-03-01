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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات ريال مدريد في مارس.. أتلتيك بيلباو الأبرز

ريال مدريد
ريال مدريد

يواصل ريال مدريد استعداداته المرتقبة لمواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

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ويجد ريال مدريد نفسه أمام مباريات صعبة إلى حدًا ما خلال شهر مارس الجاري، حيث يرغب في تحقيق نتائج إيجابية سواء على صعيد الليجا أو دوري أبطال أوروبا.

مباريات ريال مدريد في شهر مارس

يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا، الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، الأحد 2 مارس 2024، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

بينما يلتقي ريال مدريد بنظيره لايبزيج، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 6 مارس 2024، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

فيما سلعبريال مدريد أمام سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، الأحد 10 مارس 2024، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية. 

ويواجه أوساسونا، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، السبت 16 مارس 2024، 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

بينما ستكون أخر مواجهات ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، الأحد 31 مارس 2024، 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

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