السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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البرتقال المصري يغزو العالم وتقارير أوروبية تتغزل في جودته وطعامته.. فيديو

يغزو البرتقال المصري
يغزو البرتقال المصري الأسواق العالمية

صدر تقرير إسباني عن البرتقال المصري، برزت فيه إشادة كبيرة بالفاكهة المصرية الشتوية، إذ كتب في العنوان: “برتقال مصر يحارب بالصواريخ ولا نملك إلا مقلاعا”، في إشارة إلى جودته وتفضيله في الشراء عن الفرنسي.

محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، علق على التقرير قائلا إن مصر هي الدولة رقم واحد على مستوى العالم في إنتاج وتصدير البرتقال، موضحًا أننا نشهد ظهور أصناف جديدة من اليوسفي الخالي من البذور وعالي الجودة. 

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وقال محمد خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "أون"، إن البرتقال المصري يغزو إسبانيا، ووصلنا إلى مليوني طن من صادرات الموالح ويمثل البرتقال منها حوالي 80%، مقارنة بالموسم السابق. 

وأضاف أننا قمنا بتصدير 100% زيادة في الصادرات، مؤكدا أن السياسات الزراعية هي السبب في تصدر صادرات البلاد للعالم، وليس فقط زيادة المساحات التي يزرع فيها البرتقال، حيث يتم تصدير البرتقال المصري للسوق الياباني وفتح أسواق جديدة في الفلبين.

ولفت إلى أن منطقة شرق آسيا أصبحت جاذبة للبرتقال المصري بسبب جودته، وتم فتح أسواق جديدة، وتم التنويه إلى أن 70% من الاستهلاك الآسيوي من البرتقال المصري.

 

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