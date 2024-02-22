الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسن فلسطيني يشكر بائعًا مصريًا: البرتقال وصلنا يا عم ربيع

فلسطيني يشكر بائع
فلسطيني يشكر بائع البرتقال المصري عم ربيع على تضامنه مع غزة

 نشرت كتائب القسام، عبر حسابها مقطع فيديو لمسن فلسطيني يحمل كيسًا من البرتقال، ويتوجه بالشكر لبائع البرتقال المصري "ربيع".

 

 قال الفلسطيني المسن، وهو يحمل كيسًا مليئًا بالبرتقال: "أخونا العم ربيع المصري كان يحمل بيديه الاتنتين برتقالًا ويرمي به على الشاحانات المتوجهة للشعب الفلسطيني، بدنا نوصل مشاعرنا لعم ربيع من الشعب الفلسطيني، وبدنا نوصل مشاعرنا لكل المصريين، ولباقي المسلمين في العالم ممن يحمل مثل مشاعر عم ربيع، إحنا بنعرف انكم ما بتعرفوا تصلوا لنا، ولكن في سلاح قوي وهو الدعاء، نريد منكم الدعاء ونثق في الله سبحانه وتعالى، النصر قادم، واحنا بنوزع برتقال عم ربيع علينا".

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لبائع موالح مصري، قام بقذف ثمرات البرتقال، أعلى شاحنات المساعدات المصرية المتوجهة إلى أهل غزة.

 

 وظهر في مقطع الفيديو بائع برتقال كان يفترش بضاعته بجانب الطريق، وعندما مر عدد من شحنات المساعدات المتوجهة لأهالي غزة، قام بملء يديه بثمرات البرتقال وقذف بكميات أعلى الشاحنات لإرسالها مع شحنات المساعدات لأهالي غزة.

https://www.alwafd.news/5284967

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