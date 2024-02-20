لن يمسك سوء.. أسامة الأزهري يوجه رسالة لصاحب واقعة إلقاء البرتقال أعلى شاحنات غزة

وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، رسالة لعم ربيع، بائع الفاكهة، صاحب فيديو إلقاء البرتقال أعلى شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، قائلا: "لن تخذل ولن تضام ولن يمسك سوء، جزاء خيرًا عن موقفك تجاه الأشقاء في غزة، نموذج مشرف لنا جميعا ومعبر عنا جميعا ومشهد مليء طاقة وهناك مواقف يفعلها الإنسان توزن بالعمر كله".

وأضاف أسامة الأزهري، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على فضائية "مساء دي إم سي" أن عم ربيع نموذج مشرف ومعبر عن المصريين جميعًا، والمشهد تلقائي وبه معنى نبيل، ونيابة عن شعب مصر أتوجه إلى هذا الإنسان المصري بكل الاحترام والتقدير".

وتابع أسامة الأزهري: "أجمل ما في المشهد هو أنه يظهر أحسن ما فيه وأشرف ما فيه وهذا انسان رقيق الحال يبيع الفاكهة ورغم ذلك لم يتأخر، صورة معبرة والرسالة اللي بيطل بها عم ربيع هو إن الانسان المصري على حق وهو تحركت فيه دواعي الخير والبذل والعطاء فنقول للناس كل واحد معاه خير أو زيادة أكرم الناس ولن تضام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لبائع فاكهة في أحد الشوارع المصرية، ألقى ببضاعته "وهي عبارة عن برتقال" على سطح شاحنة مساعدات مارة من أمامه في اتجاهها إلى غزة.

انتشر مقطع الفيديو على السوشيال ميديا كالنار في الهشيم، وحقق ملايين المشاهدات في وقت قصير جدًا، وصاحبه تعليقات إيجابية عن شهامة وجدعنة المصريين، ووقوفهم بجانب أشقائهم في وقت الأزمات بما يمتلكون.



أول رد من بائع الفاكهة:

في أول ظهور لصاحب الواقعة، قال لإحدى الفضائيات "قلبي يميل نحو الناس التي يتم ضربها وقتلها، وهي لا تجد الطعام ولا الشراب، لذلك كنت أتمنى أن أضع البضاعة التي امتلكها بالكامل على الشاحنات".

وتابع بائع الفاكهة "احنا 100 مليون وعشرة، تخيل لو كل واحد تبرع يوميًا بجنيه واحد فقط كل يوم، لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث أو حتى ألف سنة، حتى يمكننا أن نسهم في ستر الأهل في غزة".

وتمنى بائع الفاكهة أن يعيش الجميع في سلام وأمان، وأن يرضى الله عنه، وأنه لا يتمنى من الله غير أن يستر بيته وأولاده فقط.