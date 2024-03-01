الفاصوليا الحمراء مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.. خبراء تغذية يكشفون الاسباب

وفقا لمجلة LadyHealth، وجد العلماء أن الفاصوليا الحمراء هي الأكثر صحة للأوعية الدموية والقلب.

الفاصوليا الحمراء مفيدة للقلب لهذا السبب

ذكر الباحثون أن الفاصوليا الحمراء تستحق اهتماما خاصا باعتبارها منتجا ميسور التكلفة يحتوي على مستويات عالية من الأحماض الأمينية والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3.

وأشار الخبراء إلى أن أطباق الفاصوليا تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن وتكون بمثابة وقاية ممتازة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

اكتشف خبراء التغذية، أن الفاصوليا منتج لا يمكن مقارنته إلا بالقليل، ومن حيث القيمة الغذائية والقدرة على التشبع، يمكن مقارنة الفاصوليا الحمراء بمنتجات اللحوم، والاستهلاك المنتظم للفاصوليا يعمل على تطبيع عملية التمثيل الغذائي في جميع أجهزة الجسم البشري.

وتعتبر الفاصوليا منتجًا ممتازًا "لمكافحة الشيخوخة" ويعزز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم للبشرة الناعمة بالإضافة إلى ذلك، تحتوي ثمار هذا البقول على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر والأظافر.

تحتوي الفاصوليا أيضًا على حمض الفوليك الذي يرتبط نقصه بتلف جدران الأوعية الدموية وتطور تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البقوليات تقلل من نسبة الكولسترول السيئ، وهو أمر ضروري لوظيفة القلب الطبيعية.