3 مباريات تفصل الهلال عن إنجاز تاريخي بعد ثلاثية الاتحاد

يقترب فريق الهلال من تحقيق إنجاز تاريخي بعدما واصل انتصاراته في الموسم الحالي بفوزه على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب ستاد المملكة أرينا.

وكان الهلال قد نجح في الوصول إلى 25 انتصار متتالي، بعد الفوز على حساب الاتحاد، وفي حالة فوزه في المباريات الثلاثة المقبلة سيرفع رصيده إلى 28 فوز متتالي بمختلف المسابقات

وسيتقابل الهلال مع الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ثم يواجه الرياض في الدوري السعودي ويعاود مواجهة الاتحاد في مباراة الإياب.



ويتربع الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الخامس بجدول المسابقة.