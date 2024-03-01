رانيا علواني: مش لاقية تذاكر لنهائي الكأس.. وجمهوري الزمالك بيعزني كتير

أكدت الدكتورة رانيا علواني، السباحة و طبيبة النساء والتوليد، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عشقها الكبير للنادي الأهلي، متوقعة فوز الفريق الأحمر بنتيجة هدفين لهدف واحد على نادي الزمالك في مباراة نهائي الكأس المصري.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :" مش لاقية تذاكر لمباراة الكأس، و جمهور الزمالك بيعزني كتير".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر والذي سيُقام لأول مرة خارج البلاد.