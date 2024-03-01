قنا: 1000 شاب وفتاة يشاركون بمبادرة "مستقبلنا"

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن مبادرة مستقبلنا السادسة، يُشارك فيها ألف طفل وفتاة من مراكز الشباب المختلفة، بمحافظة قنا.

وحضر نائب المحافظ، مساء اليوم الجمعة، بدء إطلاق المبادرة، المقامة تحت شعار شباب يُدير شباب، بنادي شباب قنا الرياضي.

وأبرز نائب المحافظ، اهتمام الدولة بالنشء والشباب وتوعيتهم بقيم الولاء وغرس قيم الولاء والانتماء من خلال تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج، لتعزيز مشاركتهم الايجابية فى الخدمة المجتمعية.

حضر حفل إطلاق المبادرة، محمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأشرف سعد رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي وشهاب جمال الدين مدير المشروع.

وفي نهاية الفعالية تم إقامة حفل الختام وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير على المشاركين برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.