طائرة الزمالك تتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر

بعد الفوز على الداخليه

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على الداخلية بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات دورالـ16 للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 12

25 - 18

25 - 21

ومن المقرر أن يلتقي "طائرة الزمالك" في دور الثمانية لبطولة كأس مصر مع الفائز من لقاء الطيران والقناة.

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً، وأحمد شعلان مديراً إدارياً، وحسن عبدالرازق إدارياً.