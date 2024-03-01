في 15 محافظة.. وظائف جديدة للشباب بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل، عن توفير آلاف الوظائف الجديدة، للشباب والفتايات بشركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات، إذ يبلغ عدد الوظائف المتوفرة 4670 فرصة عمل في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

ووجه حسن شحاتة وزير العنمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.

وكانت وزارة العمل تلقت طلبات من 59 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4670 وظيفة، في عددِ من التخصصات، من بينها فرص عمل لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي على العاملين.

وظائف جديدة للشباب

وتتوفر الوظائف في المحافظات التالية:- القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان.

وفرص العمل المتوفرة في التخصصات التالية: مدرسين جميع التخصصات، وسكرتارية ، وعضو فريق ، ومدير فرع ، ومساعد مدير مطعم ، ومشرف مطعم ، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء وصيانة وتجهيز وجودة ، وأخصائى سلامة وصحة مهنية ، ومحاسببين ، وشئون عاملين ، ومشرف إدارى ، ومهندس زراعى ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

ومن المقرر أن يستمر التقدم على تلك الوظائف حتى نهاية شهر مارس الجاري، من خلال وزارة العمل أو الموقع الإلكتروني أو مديريات العمل في المحافظات التي توجد الوظائف.