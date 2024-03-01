"الحياة حلوة".. فيلم يوثق رحلة معاناة للعودة لقطاع غزة

كشف فيلم"الحياة حلوة" للمخرج الفلسطيني محمد الجبالي والذي عرض مساء اليوم ضمن عروض المسابقة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية رحلة المخرج محمد فى خروجه من قطاع غزة والهجرة للخارج لاستكمال تعليمه ..الفيلم جسد معاناة حقيقة حاول خلالها المخرج العودة إلى غزة بعد استكمال دراسته ولكن بسبب الحرب على فلسطين فشل في الرجوع .

وقال مهند يعقوبى منتج الفيلم خلال الندوة التي نظمتها إدارة المهرجان عقب عرض الفيلم وأدارته الكاتبة والناقدة نورا أنور." انه أنتج للمخرج محمد الجبالي فيلم "الإسعاف" الذى عرض قبل فيلمه الأخير "الحياة حلوة"، وتحدثت معه وقت عرض "الاسعاف"، وكان يشرع فى تنفيذ "الحياة حلوة"، وقررنا تقديم هذا العمل ليكون التعاون الثانى بيننا، والذى يوثق رحلة محمد الجبالي على مدار 7 سنوات من المعاناة بسبب عدم قدرته العودة إلى غزة.

وأشار مهند إلى أن السبب فى توثيق المخرج محمد الجبالي لحياته أو تجربته الشخصية ناتج عن قدرته على السرد والحكى بشكل أكبر عن نفسه، وفى نفس الوقت نوع من التوثيق لرحلته الصعبة.

كما أن قصة الفيلم تشبه كثيرا معاناة عديد من الشباب الذين يهاجرون إلى الخارج بغض النظر عن هوية البطل إذا كان فلسطينى أو جنسية أخرى.

ويعد فيلم الحياة حلوة واحد من أربعة أفلام تشارك بهم فلسطين في المهرجان. ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ١٢١ فيلم ممثلين عن ٦٢ دولة بينهم ١١ دولة عربية .

وانطلقت عروض مهرجان الاسماعيليه أمس الخميس داخل ثلاثة اماكن تفتح أبوابها مجانا أمام الجمهور على فترات صباحية ومسائية حتى الخامس من مارس المقبل.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.