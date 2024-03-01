أطباء يكشفون أفضل أنواع الفيتامينات للتخلص من الوزن الزائد

قام الأطباء بتسمية الفيتامينات المفيدة التي يجب تناولها أثناء الرجيم، وقد يستفيد الشخص الذي يتبع نظاماً غذائياً من تناول الفيتامينات، ويقول الأطباء: إذا نقصها تتدهور صحته ومظهره.

أخبر الأطباء ما هي الفيتامينات التي يجب أن يتناولها الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا، حسبما أبلغت Vechernyaya Moskva عن ذلك وعلى وجه الخصوص، يعتبر الخبراء أن تناول فيتامين أ فكرة جيدة في مثل هذه الظروف، وهو أمر مهم للغاية للحفاظ على صحة الجلد والعضلات والرؤية، وكذلك لحماية الجهاز العصبي من الحمل الزائد المرتبط بالقيود الغذائية والسعرات الحرارية.

وأشار الخبراء العلميون إلى أن "الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا يعاني من استنفاد الجهاز العصبي، ولهذا السبب غالبًا ما تحدث الانهيارات العصبية، مما قد يؤدي إلى إبطال جميع النتائج المحققة".

ويوصي العاملون في مجال الصحة أيضًا بأن يتناول الأشخاص الذين يفقدون الوزن الفيتامينات C وD وB والمغنيسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يفقدون الوزن ويقيدون سعراتهم الحرارية يحتاجون إلى فيتامين E، ويدعم هذا المغذي عمل جهاز الغدد الصماء الذي يتأثر بالتغذية الصارمة وفق القواعد الغذائية، ويساعد على حماية الشعر من التساقط.